بارزاني في أول رسالة تحذير علنية الى حزب العمال الكردستاني

2020/11/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ وجّه‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬شعب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بخصوص‭ ‬الاوضاع‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الإقليم‭ ‬والمنطقة‭. ‬حمّل‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسؤولية‭ ‬فرض‭ ‬السيطرة‭ ‬بالقوة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مما‭ ‬اعاق‭ ‬اعادة‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬مئات‭ ‬القرى‭ ‬المدمرة‭ ‬واعمارها‭ ‬،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الاشارة‭ […]

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