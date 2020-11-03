2020/11/03 | 01:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: يجب ألا يتم استغلال تحريمنا للاقتتال الكردي الكردي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/03 | 01:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: يجب ألا يتم استغلال تحريمنا للاقتتال الكردي الكردي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: يجب ألا يتم استغلال تحريمنا للاقتتال الكردي الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).