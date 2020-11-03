2020/11/03 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أوضحت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري، سبب منشورًا لها كتبته صباح اليوم الاثنين، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صباح الإثنين ، تتهم فيه بعض ممثلي مسلسل “بـ100 وش” الذي أخرجته، بالغرور وخاصة بعد النجاح الذي حققوه في الموسم الرمضاني الماضي ، من خلال أدوارهم فى العمل الدرامى.



حيث كتبت قائلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



المخرجة كاملة أبو ذكرى توضح سبب هجومها على ممثلي” بـ100 وش” وكالة الصحافة المستقلة.

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