الرئاسة الجزائرية تعلق على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية

2020/11/03 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها الاثنين أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور "تعبيرا حقيقيا وكاملا" عن إرادة الشعب.

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