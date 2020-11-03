2020/11/03 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لن يتم فتح العديد من المتاجر في ليلة 27 نوفمبر.



بدلا من ذلك، اختارت معظم المتاجر الكبرى صفقات الجمعة البيضاء المبكرة عبر الإنترنت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 أشياء يجب أن تعرفها عن الجمعة البيضاء 2020 وكالة الصحافة المستقلة.

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