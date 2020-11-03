2020/11/03 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يشهد العالم خلال الفترة المقبلة الاقبال لدخول فصل الشتاء والذي يعتبر بحسب بعض الدراسات والاخصائيين البيئة الانسب لانتشار الفيروس والامراض ولعل اهمها هو فيروس كورونا الذي يجد في الاجواء الباردة الانتشار الاكبر له.



وتعتبر الدول الاوروبية خير مثال على ذلك حيث بدأت العديد منها باستقبال الموجة الثانية وذلك بعد انكسار درجات الحرارة و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الفرق بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية مع اقتراب الشتاء وكالة الصحافة المستقلة.

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