2020/11/03 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدون اتباع نهج طويل الأمد لفقدان الوزن، قد تفقد 5 كيلوجرامات في أسبوعين، ثم تكتشف أن النظام الغذائي لا يناسبك.



هذا أمر شائع جدا عندما يشرع الناس في اتباع نظام غذائي صارم مثل نظام كيتو أو باليو، أو الحميات التي تعد بفقدان الوزن بسرعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديات انقاص الوزن … تخلص منها لتحصل على الوزن المثالي وكالة الصحافة المستقلة.

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