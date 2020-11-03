2020/11/03 | 01:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء تزداد حالات الإصابة بالإنفلونزا، ومع استمرار أزمة فيروس كورونا، يتساءل البعض إن كان بالإمكان التقاط فيروسي الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت؟ وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، أعطى الدكتور رافي تومار رأيه حول احتمال الإصابة بكلا الفيروسين، وأكد على وجود تقارير عن حالات لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة التقاط عدوى الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت وكالة الصحافة المستقلة.

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