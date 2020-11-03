ماهي ” الجمعة البيضاء ” كيف تتسوق بزمن فيروس كورونا

2020/11/03 | 01:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … الجمعة البيضاء هو مصطلح دخيل على الثقافة العربية اذ بدأ بالانتشار اكثر في الدول العربية خلال العشر سنوات الأخيرة.



تعتبر الجمعة البيضاء هي مرادف للجمعة السوداء او البلاك فرايدي وهو ما يصادف اخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، وبحسب الثقافة الغربية ” الأمريكية تحديدا” فانه يوم يكثر فيه العروض والخصومات، وقام العرب بتسميته […]

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