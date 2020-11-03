مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع صوته شرقي بغداد

2020/11/03 | 01:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته قبل قليل شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة صوتية انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من جسر الغدير ضمن مقتربات منطقة زيونة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

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