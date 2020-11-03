الانتخابات الامريكية: دستور 1789 على المحك - محمود محمد ياسين

2020/11/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين من اجل تحفيز وتحشيد الناخبين اعتاد المرشحون للرئاسة في أمريكا يعلنون أن دورتهم الانتخابية هي الأهم من كل الدورات الانتخابية السابقة.



لكن في ضوء التطورات السياسية التي تشهدها أمريكا توجد أسباب وقرائن حقيقية تجعل انتخابات الرئاسة الامريكية (2020) تحظى بأهمية قصوى وقد تكون نقطة فارقة في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث.



إن المشهد السياسي الأمريكي، الذي يتصدره الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ال ......





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