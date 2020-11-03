استنكار واسع وتفتيش عبر الحدود.. ردود الأفعال الأوروبية على

2020/11/03 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت عدة دول أوروبية بالهجوم الذي تشهده العاصمة النمساوية، فيينا، ليل الإثنين، في حين اتخذت دولة إجراءات للبحث عن المطلوبين، في الهجوم الذي يشتبه بأن دوافعه إرهابية، والذي تسبب بمقتل شخصين على الأقل، أحدهما مشتبه بضلوعه في الهجوم.

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