2020/11/03 | 02:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /تعد اللحوم الحمراء بمختلف طرق إعدادها بين أكثر الأصناف شعبية على الموائد في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الإفراط في تناولها له عدة نتائج غير محمودة.



وعرض موقع “eatthis” نتائج تناول اللحوم الحمراء بصفة يومية على الجسم، وأداء وظائفه الحيوية.



ارتفاع مستوى الكوليسترول تسبب الدهون المشبعة التي تحتويها اللحوم الحمراء رفع نسبة الكوليسترول، الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم يوميا وكالة الصحافة المستقلة.

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