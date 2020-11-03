2020/11/03 | 02:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / منى شعلان/ فى ليلة ساحرة ، احتفلت النجمة التونسية درة ، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد ، فى الجونة بمدينة الغردقة ، مساء أمس الاثنين ، بحضور عدد قليل من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.



وحضر حفل الزفاف من نجوم الفن أحمد السقا وخالد الصاوى ، آسر ياسين وشريف رمزى وزوجته الفنانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو وصور..



التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الفنانة درة وكالة الصحافة المستقلة.

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