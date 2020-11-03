2020/11/03 | 02:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تعتبر الكمامة او ما يعرف بـ ” قناع الوجه ” واحداً من اكثر المنتجات استهلاكاً هذا العام بمختلف الانواع والاشكال وذلك بعد تفشي جائحة فيروس كورونا او ماتعرف بكوفيد-19 مطلع العام الحالي.



ومع دخول فصل الشتاء للعام الحالي بدأت العديد من دول العالم تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا والتي جعلت الناس حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فائدة الكمامة او قناع الوجه ..



هل تحميك من فيروس كورونا؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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