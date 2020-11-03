"مسلحون وخطرون".. الداخلية النمساوية تحذر من منفذي هجوم فيينا الهاربين 

2020/11/03 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الداخلية النمساوية من منفذي هجوم فيينا الذي أودى بحياة شخصين على الأقل، أحدهما مشتبه بضلوعه في تبادل إطلاق للنار مع قوات الشرطة، ليل الإثنين.

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