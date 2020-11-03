25 ألف وحدة سكنية في النجف

2020/11/03 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف: حسين الكعبي

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري ان عدد الوحدات السكنية التي توفرها المشاريع الاستثمارية في المحافظة بلغ 25 الف وحدة.

وقال الياسري لـ«الصباح»: ان عدد الوحدات السكنية الاستثمارية التي تم تسليمها فعليا للمواطنين بلغ ثمانية الاف وحدة سكنية، ومن المؤمل ان يتم انجاز 12 الف وحدة سكنية أخرى خلال العام المقبل. واضاف ان المجمعات السكنية الاستثمارية كانت احد الحلول التي اتجهت لها المحافظة لمعالجة ازمة السكن، موضحا ان المجمعات السكنية وفرت فرص عمل كبيرة، فضلا عن توفيرها وحدات سكنية.

واكد ان هيئة استثمار النجف تسعى إلى بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لتستفيد مختلف الشرائح الاجتماعية من مشاريع المجمعات السكنية الاستثمارية، لافتا إلى أن المساعي الحكومية مستمرة للقضاء على ازمة السكن، وسيتم تخصيص 123 الف وحدة سكنية للمواطنين خلال العام المقبل عن طريق انشاء مدينة السلام السكنية.

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