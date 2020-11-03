المركزي يسعى لتطوير الاحتياطيات الأجنبية

2020/11/03 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

كشف البنك المركزي، عن فتح حساب لدى مؤسسة «يوروكلير» التي تعد أهم مؤسسات الحفظ الأمين التي توفر خدمات حفظ الأوراق المالية، فضلًا عن السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية من دون الحاجة إلى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها.

وذكر بيان للبنك، أن “العملية كانت تتم بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق، فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود

الوسيط”.

واضاف، أن «هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي لكونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الأجنبية، كما تعد إنجازاً مهماً يضيفه البنك إلى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية».

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