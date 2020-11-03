سلام الشمري: سنعود للاستيراد إذا لم تُسدد مستحقات الفلاحين

2020/11/03 | 03:30 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

توقع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سلام الشمري، احجام الفلاحين والمزارعين عن الزراعة ما لم يتم تسديد مستحقاتهم المتأخرة، مؤكداً أن البلد سيضطر في هذه الحالة إلى الاستيراد وهدر المال العام وتبديد العملة الصعبة.



وطالب الشمري، في حديث لـ«الصباح»، الحكومة بالاسراع في دفع مستحقات المزارعين المتأخرة لعامي 2019 و2020.



وشدد على أهمية التفات وزارة الزراعة لدعم الفلاحين من خلال توفير جميع مستلزماتهم الضرورية لانجاح الموسم الزراعي كالبذور والسماد ودعم المخرجات لتطمين المزارع العراقي.

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