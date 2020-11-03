ضغوط برلمانية على الحكومة لإرسال موازنة 2021

2020/11/03 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد

تتجه اللجنة المالية بمجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021، مؤكدة أنه من دون مشروع موازنة لا يمكن تطبيق الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة.

موازنة 2021 المرتقبة يتوقع أن تتأخر قبل أن تأتي من الحكومة، وقال مقرر اللجنة المالية جمال كوجر لـ«الصباح»: إن «الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب

بنودها سوف تحتوي على عجز»، مبيناً أنه «سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل»، منوها بأنه «لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون

موازنة».

وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن «لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي»، مبدياً استغرابه من عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب، مبيناً أن لدى الحكومة حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية

الاجتماعية.

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