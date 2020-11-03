2020/11/03 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تؤثر الكمية الكافية من الحديد يومياً على مزاجك ومستويات الطاقة لديك، فالحديد عنصر غذائي حيوي مطلوب للنمو الأمثل وتطور الجسم.



كما يعتبر الحديد معدن أساسي ومهم لوظائف الجسم مثل نقل الأكسجين وتخليق الحمض النووي واستقلاب العضلات، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد على النشاط العقلي والبدني.



ووفقاً لما ذكره موقع “ذا هيلث سايت”، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات واضحة تخبرك بـ إصابتك بفقر الدم وكالة الصحافة المستقلة.

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