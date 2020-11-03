ولايات أميركية تحذّر من إعلان هوية الفائز بالانتخابات قبل انتهاء الفرز

2020/11/03 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت سلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات الأميركية الإثنين من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد تقارير تفيد بأنّ الرئيس دونالد ترامب قد يعمد لإعلان فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

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