2020/11/03 | 03:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكدت وسائل إعلام أرجنتينية، نقل دييجو مارادونا، أسطورة “التانجو” السابق، إلى أحد المستشفيات القريبة من العاصمة بيونيس آيريس.



وقالت التقارير إن مارادونا، مدرب خيمناسيا لابلاتا الحالي، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة عدة أيام.



يذكر أن مارادونا، الذي احتفل بعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أيام من عيد ميلاده..



نقل مارادونا إلى المستشفى وكالة الصحافة المستقلة.

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