فراشات الِبشر - محمد الرحالي

2020/11/03 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي أيتها الفراشات لمي الزهرسافري في دواخلي دهرا دعيني أرش العطر في كل أركان المدينة أتى الزمان الطويل بعد ما استعبدني حبها دهرا دخلت دواليبها تلك المتاهة جذبتني قهرا انتظرت في طوابير اللاجئين عمرا سافرت في المحيطات وبنيت من شوقي لأميرتي قصرا وأنشدت القصائد الطوالفي مدحك شعرا آخذك في حضني عناقا طويلا كلما رأيتك فراشتيتغيبي ......





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