- ليالي الموت في فيينا- - نادية خلوف

2020/11/03 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أشعر أنني أعيش بين أوكار الدبابير، ولا أعرف من أين يمر طريق القدس ، فمرّة مرّ من حلب، و أخرى من إدلب ، البارحة مرّ من باريس ، و اليوم من فيينا .



إنها المرجلة الذكورية التي لا علاقة لها بالدّين ، قبل أن أبدأ بالحديث عن عشّ الدبابير سوف أقول لكم : هؤلاء الذين يحمون الدّين ليسوا مؤمنين لا بديانة محمد ، ولا أية ديانة أخرى .



ديدنهم قطع الرؤوس ، وركوب أحصنة من الوهم ، حيث يلقون بماكرون إلى الهاوية، لدر ......





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