2020/11/03 | 04:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الانسان.



وفي تصريحات لجريدة “أرغومينتي إي فاكتي” اليوم السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالصداع النصفي، وهو مرض كثيرا ما يأتي كرد لجسم الانسان على بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منها تناول الشكولاته..



عوامل تسبب الصداع النصفي وكالة الصحافة المستقلة.

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