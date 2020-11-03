ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في هجوم فيينا

2020/11/03 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة فيينا، ميخائيل لودفيغ، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء هجوم شنه مسلحون، ليل الإثنين، قرب كنيس يهودي في وسط العاصمة النمساوية.

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