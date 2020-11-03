2020/11/03 | 05:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تكافح العديد من المناطق الإيطالية، خصوصا الأرياف والقرى، من أجل البقاء مع استمرار هجرة المزيد من السكان المحليين إلى المدن، الأمر الذي دفع هذه المناطق إلى تقديم عروض مغرية من أجل تشجيع الناس على الانتقال إليها.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرية إيطالية تقدم 40 ألف استرليني مقابل العيش فيها وكالة الصحافة المستقلة.

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