ترامب ينتقد قرارا قضائيا بشأن التصويت.. وتويتر يضع علامة على تغريدته

2020/11/03 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع موقع تويتر علامة على تغريدة نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الإثنين، عبر حسابه انتقد فيه قرارا اتخذته المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ووصفه بأنه "خطير للغاية".

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