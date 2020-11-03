ترامب ينتقد قرارا قضائيا بشأن التصويت.. ومنصات اجتماعية تضع علامات على منشوره

2020/11/03 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع موقع تويتر علامة على تغريدة نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الإثنين، عبر حسابه انتقد فيه قرارا اتخذته المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ووصفه بأنه "خطير للغاية".

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