2020/11/03 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ظروف الحرب الصعبة التي يمر بها اليمن، تمكنت سيدة من تأسيس مقهى للنساء فقط ويعمل فيه فقط "الجنس اللطيف" ليكون فسحة أمل في مدينة مأرب بحسب القائمات عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أيقونة الصباح".. مقهى للنساء فقط في اليمن الذي مزقته الحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أيقونة الصباح".. مقهى للنساء فقط في اليمن الذي مزقته الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).