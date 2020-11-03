2020/11/03 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سواء بدأ ورم الدماغ في السحايا أو الأعصاب القحفية أو الغدة الصنوبرية، فإن طفرات الحمض النووي هي التي تمكّن الخلايا من الانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.



وأوضح موقع Mayo Clinic أن الحمض النووي المتحوّل يأمر الخلايا بالنمو والانقسام، فتصبح سرطانية لأنها تستمر في النمو، وتتجمع على شكل ورم.



وعلى عكس الخلايا السليمة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ وكالة الصحافة المستقلة.

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