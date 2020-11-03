فخامة الرئيس الدستوري اللبناني (2) - عادل صوما

2020/11/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما عقبّتُ في مقال نُشر في "الحوار المتمدن" في أب/أغسطس الماضي على مقابلة للرئيس الدستوري (يملك ولا يحكم) اللبناني ميشال عون مع جريدة إيطالية، واليوم أكتب عن ظاهرة التنمّر السياسي/الديني العالمي بطبعة لبنانية وبرعاية رئيس دستوري وتحت بصره ودعمه وتبريره، بل وطرحه مقولة غريبة للمعارضين "أللي مش عاجبه يفل".



(يعني يرحل بالفصحى)"هات من الآخر" جملة كان يرددها الرئيس اللبناني فؤاد شهاب لأي وزير أو ضيف يش ......





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