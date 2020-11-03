لنا كل الشرف

2020/11/03 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار حوار قبل يومين على تويتر حول موضوع النقاب أثارته تغريدة لكاتب كويتي يستذكر فيها "امتعاضه" بسبب محاضرة كان يلقيها قبل سنوات وكان معظم حضورها من المنقبات مما دفعه لاختصار محاضرته والمغادرة "لغياب التواصل الإنساني مع كتل سوداء لا يربطني بها شيئ" على حد قوله

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