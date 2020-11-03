2020/11/03 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نشرت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية ضوابط تسمية المواليد.



وبحسب منشور للأحوال المدنية في المملكة، أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، ومنها أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا…)، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).



​وأكدت أنه “يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تمنع تسمية المواليد بهذا الاسم وكالة الصحافة المستقلة.

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