2020/11/03 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف الهجمات الإرهابية الشريرة ضد الأبرياء، وذلك تعليقا على هجوم العاصمة النمساوية فيينا.



وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صلاتنا مع أهل فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا”.



وأضاف ترامب: “يجب أن تتوقف هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء.



تقف الولايات المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من ترامب على هجوم فيينا وكالة الصحافة المستقلة.

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