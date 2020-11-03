عشية يوم الانتخابات.. بايدن يتقدم على ترمب بفارق طفيف في فلوريدا

2020/11/03 | 07:57 - المصدر: NRT عربية

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ترمب/ بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، بفارق طفيف على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب، في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وبحسب استطلاع نشرته "رويترز - إبسوس" أمس الاثنين، 2 تشرين الثاني 2020، فأن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا، وقبل أسبوع، أظهر استطلاع آخر نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترمب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.

وأجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

أما في أريزونا، فقد أجري الاستطلاع في الفترة نفسها وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49 في المئة على ترامب الذي حصل على 47 في المئة.

وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49 في المئة مقابل 48 في المئة لترامب.

وأوضح استطلاع أخير أجري على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52 في المئة إنهم يدعمونه بينما قال 44 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.

وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من 29 تشرين الأول إلى الثاني من تشرين الثاني وشمل 1333 شخصا بينهم 914 ناخبا مرجحا، وهو يحمل هامش خطأ بواقع أربع نقاط مئوية.

ر.إ

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