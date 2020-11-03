بايدن: هزيمة كورونا تأتي بخسارة ترامب للانتخابات الرئاسية

2020/11/03 | 07:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعرب مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة.



وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا، إن الشعب الأمريكي في معركة حقيقية لاستعادة الروح الأمريكية، مطالبا بالتصويت بكثافة له.



وأضاف بايدن في كلمته: “لقد حان الوقت لترامب ليحزم حقائبه ومغادرة البيت الابيض”، […]

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