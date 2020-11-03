أول متطوع لـ

2020/11/03 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن قضى يوما واحدا، خرج أول متطوع في لقاح فيروس كورونا الإسرائيلي الجديد من المستشفى وهو يشعر بحالة جيدة.

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