مسئولة أمريكية لـ إدارة ترامب: سنتعرض لموجة قاتلة من كورونا

2020/11/03 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سربت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرا، أعدته منسقة فريق مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البيت الأبيض، ديبرا بريكس، إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وحذرت المسؤولة الأمريكية في تقريرها، من موجة قاتلة من الفيروس، داعية إلى المزيد من الإجراءات القوية لمواجهة هذه الموجة، محذرة من الدخول في مرحلة أكثر إثارة […]

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