ترامب: بايدن سيجلب الإرهابيين إلى الولايات المتحدة

2020/11/03 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى بلاده.



وكتب ترامب، في تغريدة عبر”تويتر”: “سيزيد جو بايدن اللاجئين من الدول الإرهابية بنسبة 700٪.



ستربك خطته مجتمعاتك وتحول ميشيجان ومينيسوتا وويسكونسن والغرب الأوسط بأكمله إلى مخيم للاجئين”.



وأضاف: “أنا أحمي عائلاتكم، […]

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