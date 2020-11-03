ترامب: بايدن سيجلب الإرهابيين إلى الولايات المتحدة


ترامب: بايدن سيجلب الإرهابيين إلى الولايات المتحدة
2020/11/03 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة /- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى بلاده.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر”تويتر”: “سيزيد جو بايدن اللاجئين من الدول الإرهابية بنسبة 700٪.

ستربك خطته مجتمعاتك وتحول ميشيجان ومينيسوتا وويسكونسن والغرب الأوسط بأكمله إلى مخيم للاجئين”.

وأضاف: “أنا أحمي عائلاتكم، […]

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