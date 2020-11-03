2020/11/03 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp والمملوك لشركة فيسبوك يعمل على اختبار ميزة هى الأهم والأبرز لجميع مستخدميه الذين يتخطى عددهم 2 مليار حول العالم، وهى ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها.



وبحسب موقع Business Insider فإن تطبيق واتسآب قد أشار إلى أنه يمكن حذف جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات لـ واتساب تكشف عن أهم ميزة قادمة للعام 2021 وكالة الصحافة المستقلة.

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