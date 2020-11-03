2020/11/03 | 08:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقة تامة بالفوز على الرغم من استطلاعات الرأي العديدة في الولايات التي تشهد حربًا، والتي توقعت أنه سوف يخسر، وخاصة أنها ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب مثل هذه التوقعات، ففي عام 2016 تمكن من انتزاع فوز مفاجئ على عكس مما كانت تقوله استطلاعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 احتمالات لتصرفات ترامب في حال خسارته وكالة الصحافة المستقلة.

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