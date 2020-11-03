القصة الكاملة للحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري في أمريكا

2020/11/03 | 08:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تجرى الانتخابات الأمريكية اليوم الثلاثاء، في ظل منافسة شرسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، وقد يتساءل البعض لماذا يرمز لبايدن في حملته برمز “الحمار” وترامب برمز “الفيل”؟.



قد ننظر نحن في العالم العربي إلى رمز الحمار بشكل مثير للسخرية والبعض منا ينظر إليه بعطف وشفقة، لكن الحمار في […]

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