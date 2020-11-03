النائب نواف الجربا ينفي مشاركته في تكتل نيابي جديد

2020/11/03 | 08:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب الشيخ نواف الجربا، مشاركته في تكتل نيابي جديد.

وقال الجربا في بيان تلقته “تقدم” إنه “اجابة على التساؤلات حول مشاركته في تشكيل تكتل نيابي جديد رد الشيخ نواف سعود الجربا بأنه لم يكن طرفا في التكتلات السياسية التي تشكلت اخيرا ونفى أن يكون عضوة فيها”.

واضاف “انا لست جزء من أي تكتل سياسي جديد فنحن اصبحنا على مسافة اشهر قليلة جدا من انتخابات نيابية يتطلع اليها الشعب العراقي ندعو فيها الى مشاركة واسعة لاختيار حكومة جديدة تختلف عن سابقاتها من اجل اعمار وتنمية حقيقية ومحاربة الفساد والارهاب”.

وبين بالقول، “نحن نبحث عن استقرار البلد ولا يمكن ان نكون طرفا في تغيير رئاسة الحكومة او الجمهورية او البرلمان”.

ودعا الشيخ نواف جميع الكتل السياسية إلى “العمل من اجل رفاه المواطن العراقي وامنه وكرامته ونبذ الخلافات السياسية وان يكون التسابق لتقديم افضل الخدمات للمواطن وايجاد فرص عمل للقضاء على البطالة”.

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