2020/11/03 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تلعب العادات الغذائية والتغذية دورًا محوريًا في الحالة الصحية، فتؤثر مثلا على مرض السكري، والسمنة، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تربط الدراسات بين اللحوم الحمراء والسرطان؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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