صحيفة: دوائر اقتصادية تتحدث عن عجز حكومة الكاظمي على دفع رواتب الموظفين العام المقبل

2020/11/03 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء، بان هناك دوائر اقتصادية تتحدث عن أن الحكومة العراقية ستكون عاجزة تماما عن تسديد رواتب الموظفين مطلع العام الجديد مع استمرار الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة موجة الإغلاق العالمية الجديدة بسبب جائحة كورونا.

وذكر تقرير للصحيفة نشر اليوم، 3 تشرين الثاني 2020، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، ان "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تواجه ضغوطات شعبية كبيرة، سواء من قبل الموظفين في القطاع العام أو من جيوش الخريجين العاطلين عن العمل حتى على مستوى الهيئات الحقوقية"ن وتابع انه " على مستوى الخريجين ما زالت طوابير المحتجين منهم من مختلف التخصصات تقف على أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بفرص العمل والتوظيف".

واضاف أنه " يوم أمس، لجأت القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام قام به خريجو القطاع الصحي أمام وزارة الصحة، حيث أظهرت صور تداولها ناشطون تعرض عدد من الشباب لجروح وكدمات نتيجة القوة التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية".

كما اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، تكرر تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية "انتهاكا" للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأبدت المفوضية في بيان "قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الحالي والأشهر اللاحقة".

وأكدت ان " تأخير صرف الرواتب أو صرفها في غير الأوقات المحددة قانونا يعد انتهاكاً صريحا للحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها".

فيما قدم مركز العراق للتنمية القانونية، أمس، مقترحا للرئاسات الثلاث تضمن 11 حلا للأزمة المالية الراهنة، من بينها "الاستفادة من 10 في المائة من المبالغ المحولة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وجمركية، والاستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينارا للدولار، إلى جانب متابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة".

كما أوصى المركز كذلك بفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 في المائة تدفع مقدما، وعلى الشركات النفطية بواقع 10 في المائة، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد أفاد في وقت سابق، بان رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما ستدفع خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر، في حين تعترض أطراف كثيرة في البرلمان على قضية الاقتراض ولا ترغب في المصادقة عليها مرة أخرى بعد مصادقتها للمرة الأولى في حزيران الماضي، كما يرجح مراقبون تأخر دفع مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي والشهر الحالي والأشهر المقبلة.

ر.إ

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