ارتفاع حصيلة قتلى هجوم العاصمة النمساوية فيينا

2020/11/03 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمن نمساوية

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار وسط العاصمة النمساوية فيينا، إلى 3 أشخاص بعدما فتح رجال مسلحون ببنادق النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين.

وأردت الشرطة أحد المهاجمين قتيلا بالرصاص واعتقلت آخر، ومازال هناك مهاجم واحد على الأقل هاربا، في حين وصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ما حدث بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

وحدث الهجوم قبل ساعات فقط من فرض النمسا قيودا جديدة لمحاولة وقف الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الكثير من الناس يستمتعون بالحانات والمطاعم التي ستظل مغلقة حتى نهاية تشرين الثاني بموجب القيود الجديدة.

من جانبه أعلن عمدة فيينا، ميخائيل لودفيغ، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء هجوم شنه مسلحون، ليل الإثنين، قرب كنيس يهودي في وسط العاصمة النمساوية.

وقال لودفيغ، إن امرأة توفيت متأثرة بجراحها، لترتفع حصيلة القتلى المدنيين إلى اثنين، وبإجمالي ثلاث وفيات تشمل أحد منفذي الهجوم الذي يشتبه بأنه إرهابي.

وشنت قوى الأمن النمساوية عملية واسعة للتصدي للهجوم الذي استهدف ستة مواقع في محيط الكنيس اليهودي، وذكرت السلطات أنها نشرت وحدات من القوات الخاصة للتفتيش عبر أرجاء المدينة عن المشاركين في الهجوم.

واستنكرت عدة دول أوروبية الهجوم "الجبان"، وعبرت عن دعمها للنمسا في مواجهة الإرهاب.

ر.إ

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