“الخبز تحت الضغط”: لماذا اتجه الكثيرون لصنع المخبوزات في عام 2020

2020/11/03 | 08:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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"لقد كانت طريقتي للتحكم في شيء ما عندما شعرت بأن حياتي فوضوية وخارجة عن إرادتي".

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