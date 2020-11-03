 “مفاجأة تنتظر العراق غدا”.. الأعرجي يكشف عن مشروع دولي لتأسيس “دولة الأنبار”

2020/11/03 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، عن مشروع دولي خطير لتحويل محافظة الأنبار إلى دولة، لافتا إلى أن هذه الدولة يراد لها ان تكون “عدوة للعراق”.

وقال الاعرجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هنالك مشروع دولي يجري العمل عليه ولم يعد خافيا على احد وهو تأسيس دولة الانبار لتكون دولة عدوة للعراق”، مشيرا إلى أن “هناك اطماعا يهودية تاريخية في تلك المناطق”.

وأضاف الاعرجي، أن “الأزمة المالية الحالية هو مقصودة من اجل ارضاخ العراق للقبول ببعض المشاريع الخارجية”، مبينا أن “ العراق لديه موارد كثيرة وبإمكانه دفع الرواتب”.

من جانب آخر توقع الأعرجي أن “يكون العراق مقبلا على مفاجأة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية (التي انطلقت اليوم)”، مبينا أن “بايدن سيمضي بمشروع تقسيم العراق اذا فاز بالانتخابات”.

وحذر الأعرجي من “ردة فعل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب اذا خسر الانتخابات كونه سيملك صلاحية الرئيس طيلة ثلاثة اشهر”.



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